Москва, 23 августа, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Новую модификацию турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС создают в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Двигатель Ту-95МС

"Благодаря модернизированной силовой установке самолет (Ту-95МС)… существенно усилил летно-технические характеристики, в том числе увеличил дальность полета», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 являются воздушным компонентом российских сил ядерного сдерживания.

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