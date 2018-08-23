Нью-Дели, 23 августа, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ прилетел с четырехдневным визитом в Дели, он уже встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и планирует встречу с министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман.

Central Intelligence Agency Граница Индии и КНР

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», на встрече министры обороны рассмотрят один из самых спорных вопросов в отношениях двух стран — вопрос о линии фактического контроля на границе двух стран, а также рассмотрят вопрос о проведении ежегодных военных учений и, главное, о месте их проведения.

Индийская сторона также не раз заявляла о том, что одним из приоритетных направлений в развитии военного сотрудничества между двумя странами является проведение горячей линии между их военным командованием. Однако стороны пока не могут договориться об уровне командования, на котором будет проведена эта линия. Ожидается, что в ходе данной встречи этот вопрос будет решен.