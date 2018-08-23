Берлин, 23 августа, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель меняет свои приоритеты в борьбе за ключевые посты в Европе, пишет немецкое издание Handelsblatt 23 августа.

Kremlin.ru Ангела Меркель

Президент Бундесбанка Йенс Вайдман обещал Меркель баллотироваться на пост главы Европейского центробанка (ЕЦБ), однако канцлер больше хотела бы, чтобы представитель Германии возглавлял другую серьезную европейскую структуру. Осенью 2019 года Марио Драги покидает пост главы центробанка, и Вайдман уже несколько месяцев рассматривается как его преемник. Но близкие к Ангеле Меркель круги уверяют, что для нее важнее то, кто займет пост главы Европейской комиссии.

Канцелярия не хочет обсуждать кандидатуру преемника ЕЦБ. «Нет необходимости и никаких оснований для участия федерального правительства в спекуляциях о возможном преемнике», — сказала сама канцлер.

Европейский союз ожидают захватывающие месяцы: почти одновременно истекает срок всех высоких постов. Три из них — офис главы ЕЦБ, главы Европейской комиссии и председателя Европейского совета. Последние десятилетия ни один немец не занимал эти посты.

Единственным председателем Еврокомиссии был Вальтер Хальштайн, который работал до 1967 года. Хотя ЕЦБ базируется во Франкфурте, с момента его основания в 1998 году его возглавляли голландец, француз и итальянец.

Сторонники Вайдмана считают, что теперь, наконец, пришла очередь немца. Это было также одно из обещаний блока ХДС/ХСС перед выборами в Бундестаг в сентябре 2017 года. Вайдман во главе ЕЦБ будет не просто поздним утешением после провальной борьбы Меркель за этот пост в 2011 году, но и возможностью примирить немцев с ЕЦБ, к которому они всегда относились с недоверием.

Однако вокруг фигуры Вайдмана возникла поляризация, особенно его не приемлют в Южной Европе. «Вайдман? Никогда!» — говорят итальянцы на конфиденциальных переговорах. В любом случае за назначение Вайдмана придется заплатить большую цену. Еще вопрос: что получит правительство Германии, посадив на это место Вайдмана, кроме престижа? Ничего. ЕЦБ — политически независимая структура.

Германия смогла бы получить выгоду, если бы ее человек стал председателем Европейской комиссии: провести реформу ЕС и валютного союза, решить торговый конфликт с США на ее условиях, реализовать новую энергетическую политику.

Шансы у Меркель завоевать это место после выборов в Европейский парламент в мае 2019 не так уж низки. Консервативная Европейская народная партия (ЕНП), куда входят ХДС/ХСС, вероятно, может стать ведущей силой в Европе и поставить своего человека во главе Еврокомиссии.

В Брюсселе в настоящее время обсуждают четырех кандидатов на этот пост: это главный переговорщик по Брекситу француз Мишель Барнье, бывший премьер-министр Ирландии Энда Кенни, бывший глава правительства Финляндии Александр Стубб и немец Манфред Вебер, глава фракции ЕНП в Европарламенте.

То, что Вебер стремится стать главой Еврокомиссии, является известной всем тайной. Однако в Берлине называют имена еще двух возможных кандидатов: министра обороны Урсулы фон дер Ляйен и министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, давнего доверенного лица канцлера. Однако, чтобы они смогли побороться за пост, им придется оставить министерские кресла до начала предвыборной кампании в Европарламент.