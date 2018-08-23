Киев, 23 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, в г. Днепр (так постмайданные власти Украины переименовал Днепропетровск), выступая по случаю Дня государственного флага, президент Петр Порошенко извинился перед украинцами за то, что в 2014 году не выполнил свое обещание «быстро завершить антитеррористическую операцию в Донбассе».

Иван Шилов ИА REGNUM АТО. Украина

«Более четырех лет назад я заявил, что «АТО» будет длиться часы, а не месяцы. И теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны, не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. И я жалею, что породил завышенные ожидания, и искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Прискорбно, что дал обещание, которое не выполнил. И прошу за это прощения», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что получил для себя «очень серьезный урок» из данной ситуации.

«С самого начала надо было нацелить всех на длительную борьбу за то, чтобы освободить каждый клочок украинской земли», — добавил Порошенко.

В свою очередь, политический эксперт Александр Мусиенко назвал данную «ошибку» Порошенко «преступлением».

"Когда-то Наполеон сказал: «Хуже преступления, это — ошибка». Ошибка, которая была допущена президентом, сколько она стоила жизней, здоровья, разрушенного имущества? Ошибка заключалась в том, что он не выполнил то, что обещал. Он обещал: «Я закончу войну». Почему он её не закончил? А сейчас можно выйти и извиниться?», — сказал Мусиенко 23 августа в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что политик, который идет на должность президента, должен понимать всю свою ответственность — которую придется нести за каждое сказанное слово.

«В Америке сейчас рассматривают каждую запятую Трампа под микроскопом, и реагируют на каждое его высказывание. У нас можно говорить все что угодно и не нести за это никакой политической ответственности. Вот в чем беда», — считает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая 2014 года, на следующий день после проведения на Украине внеочередных президентских выборов, Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция не может и не будет длиться два-три месяца».

«Она должна и будет длиться часы», — сказал тогда он.

«АТО» началась 13 апреля 2014 года, официально завершилась согласно решению Киева 30 апреля 2018 года. Вместо нее сейчас в Донбассе проходит «операция Объединенных сил».