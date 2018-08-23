Гыда, Ямало-Ненецкий АО, 23 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Гыданской тундре Ямало-Ненецкого округа 23 августа 2018 года нашли пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку. Её обнаружили живой, тогда как с каждым днём таяла надежда и было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ («Убийство»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

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Напомним, девочка пропала 8 августа 2018 года в Гыданской тундре. Ушла из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района в гости к своему брату. Но до места она так и не добралась. Родители сперва искали подростка самостоятельно. Обратились к спасателям только 11 августа.

На данный момент следствие выясняет, почему у коренных жителей тундры отсутствует спутниковая и иная связь с населенными пунктами.

«В поиске пропавшей принимали участие спасатели ГКУ «Ямалспас», сотрудники органов внутренних дел, родственники девочки и добровольцы. Также в поисковых мероприятиях участвовали летчики вертолета, который выделил на поиски врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов», — сообщают в следственном ведомстве.

На данный момент все ждут спасателей, чтобы узнать подробности финала поисковой операции. Пока есть краткие сведения, переданные по спутниковой связи. По предварительной информации, девочку нашёл её дядя.