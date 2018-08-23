Москва, 23 августа, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Подобные заявления Чешского парламента вызывают, честно говоря, иронию и недоумение. Уж кому-кому, а не Чехии рассуждать про оккупации и вторжения, считает шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Группа немецких студентов на демонстрации в Праге. 1939

Ранее парламент Чехии принял резолюцию, в которой ввод войск в Чехословакию в 1968 году назван вторжением. За эту оценку событий чешские депутаты проголосовали единогласно. В слушаниях участвовали 145 депутатов из 156.

В этой связи мне вспоминается известный польский анекдот, когда задается вопрос: «Сколько нужно чешских дивизий, чтобы защитить Чехию?» И ответ: «Неизвестно, потому что чехи никогда этого не пробовали».

Чехи сейчас решили вспомнить про «оккупацию» 1968 года. Может быть, тогда им все же стоит вспомнить о немецкой оккупации, точнее, о том, как они сдались немцам и расставили перед ними ноги.

И как фактически чешская промышленность — да и вся Чехия — работала на нацистов, которые завоевали Европу, а затем устраивали свои гнусные деяния и в оккупированной Польше, и в Советском Союзе на той части, которую они какое-то время могли контролировать.

Уж поэтому господам чехам стоило бы заткнуться и больше никогда не вспоминать про какие-либо оккупации, потому что эта страна не знает, что такое защищать саму себя.

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