Москва, 23 августа, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Судя по многочисленным заявлениям спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, можно сделать однозначный вывод — он «играет на стороне Киева». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Курт Волкер

По словам российского дипломата, заявления Курта Волкера, «который однозначно играет на киевской половине поля», являются наглядной демонстрацией того факта, что США «отвыкли от компромисса как метода решения проблем» и придерживаются политики давления на партнера по переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравительную телеграмму по случаю предстоящего 24 августа дня независимости Украины, в которой заявил, что «США всегда будут поддерживать Украину в деле защиты её суверенитета и территориальной целостности».

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