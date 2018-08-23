Под Омском скорая помощь застряла в непролазной грязи
Омск, 23 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В одном из райцентров в пригороде Омска машина скорой помощи застряла в грязи. Автомобиль не смог выехать самостоятельно, его пришлось вытаскивать с помощью внедорожника «Нива».
На видео с места событий, появившемся сегодня, 23 августа, в сети интернет, видно, что и внедорожник едва справился с этой задачей.
Источник видео: Omsk plus, YouTube
Эта ситуация возмутила пользователей соцсетей.
«А ведь на кону человеческие жизни!» — прокомментировал один из подписчиков паблика «Инцидент Омск».
«Таких улиц в области не перечесть!» — подчеркнул ещё один пользователь.
Добавим, грязь — не единственная помеха для машин скорой помощи в Омской области. В прошлом году в регионе был зафиксирован как минимум один случай, когда автомобиль скорой застрял в тающем снегу.
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Кроме того, доехать до больного медикам порой мешают припаркованные во дворах автомобили.
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