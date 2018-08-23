Санкт-Петербург, 23 августа, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Петербурге спасатели провели массовую эвакуацию из-за пожара в многоэтажном здании в Красногвардейском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Https://vk.com/spb_today Пожар в Петербурге (цитата из группы «ДТП и ЧП»)

Сообщение о пожаре в доме № 47 по проспекту Энтузиастов поступило 23 августа в 10:40. Очевидцы заявляют, что очень едкий дым валил с обеих сторон 16-этажного дома.

«Огня там нет, но дым валит из многих окон и с разных этажей, причем с двух сторон дома. Вроде как сказали, что какие-то щитки горят», — рассказала местная жительница Алиса.

На место прибыли 12 единиц техники и 38 человек личного состава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожарные принялись эвакуировать людей через окна с верхних этажей с помощью техники. Таким образом они вывели из здания 60 человек.

Ликвидировать возгорание удалось к полудню. По данным МЧС, никто не пострадал.