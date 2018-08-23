Барнаул, 23 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Назначенный российским президентом врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в ходе открывшегося в Барнауле медиа-форума 23 августа дал большую пресс-конференцию, на которой впервые публично высказался о проблемах и перспективах развития агропромышленного комплекса региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Во-первых, новый руководитель напомнил, что алтайские земледельцы работают в зоне рискованного земледелия, где «природа время от времени эти риски демонстрирует очень ярко». Во-вторых, он согласился с тем, что поскольку посевная в этом году была тяжёлой, к тому же произошёл обвал цен на горюче-смазочные материалы, государство должно поддерживать аграриев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Недозревшая пшеница

«В каких-то случаях компенсировать понесённый ущерб, переносить сроки исполнения обязательств сельхозтоваропроизводителей перед госструктурами, оказывать другую помощь», — заявил Виктор Томенко.

Впрочем, несмотря на конец лета, дальше слов решение насущных вопросов в АПК региона пока не сдвинулось. Хотя крестьяне уже давно ждут и неоднократно озвучивали необходимость переноса сроков исполнения обязательств, региональное правительство почему-то игнорирует эту инициативу.

«В том году я засеял 1200 га рапсом, пшеницей и семечкой. Нет никакой гарантии, что они вызреют до 1 сентября, когда мне банку нужно будет вернуть проценты по кредиту за купленную сеялку (50 тысяч рублей) и заплатить 49 тысяч рублей налогов. Где, скажите, мне взять такую сумму?

Почему наши власти не вышли с предложением о переносе сроков выплат? Если я сейчас рассчитаюсь с долговыми обязательствами, то у меня совсем не останется денег на солярку», — отмечал ещё неделю назад один из фермеров в Ребрихинском районе Владимир Жданов.

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Что касается погодных условий, то у руководства региона была реальная возможность облегчить фермерскую участь, вовремя определившись с необходимостью введения режима ЧС. Но с этим вопросом власти затянули: когда в регионе наблюдалось переувлажнение почвы, режима ЧС не было, его ввели незадолго до того, как земля подсохла и началась засуха. Соответственно, пострадавшие от засухи не могут заявиться на возмещение потерь, поскольку сам её факт зафиксирован не был.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеничное поле

Впрочем, не будем о грустном. На встрече с журналистским сообществом Виктор Томенко обозначил просто космические перспективы алтайских аграриев. Говоря об актуальности активного внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство, он, в частности, отметил:

«Я своими глазами видел, как это работает в наших хозяйствах, — как летят дроны и снимают обстановку по ряду параметров, как обеспечивается автоматическая и точно дозированная подача удобрений и полив растений. Нам нужно использовать возможности космической отрасли для управления технологическими процессами и даже техникой. Сегодня ГЛОНАСС и прочие технологии позволяют управлять тракторами и комбайнами без механизаторов. Вот в этом направлении и будем развиваться».

Говорить о «летающих тарелочках» в регионе, где далеко не везде присутствует даже сотовая связь, где сокращают больницы, школы, другие социальные и культурные заведения, осознавая при этом, что почти половина населения проживает на огромной территории в сельской местности. Не сродни ли это знаменитой речи Остапа Бендера про «Нью-Васюки»?