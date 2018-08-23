Берн, 23 августа, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Швейцарский банк Credit Suisse опроверг заморозку российских активов на фоне американских санкций. Определенные активы переведены на доверительное хранение, сообщает пресс-служба банка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Реклассификация, проведенная в отношении ряда активов, не означает их заморозку. С учетом регуляторных ограничений американской стороны активы, оказавшиеся под санкциями, переведены из активов «под управлением» в активы «на доверительном хранении».

Банк отказался управлять частью активов российских клиентов, однако продолжает хранить их. При этом клиенты не лишены доступа к ним. Потерь из-за реклассификации клиенты не понесли, пояснили в кредитной организации.

В заявлении также говорится, что российский рынок входит в число приоритетных для Credit Suisse — одного из крупнейших швейцарских банков.

Напомним, 22 августа о заморозке российских активов банком Credit Suisse сообщило агентство Reuters. Речь шла о сумме, превышающей $5 млрд.

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