Лондон, 23 августа, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, заявил, что Соединенному Королевству и Европейскому союзу удастся достигнуть взаимовыгодного соглашения о размежевании, сообщает 23 августа Reuters.

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«С каждой встречей мы добиваемся значительного прогресса в данном вопросе», — отметил Рааб.

Позднее 23 августа власти опубликуют документ, в котором подданным королевства будут предложены советы, позволяющие преодолеть сложности, которые у них могут возникнуть после выхода страны из Евросоюза.

Напомним, Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. До этого времени стороны должны успеть достигнуть соглашения об условиях размежевания.