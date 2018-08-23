Ростов-на-Дону, 23 августа, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Инициатива, предполагающая ограничения для въезда на территорию Ростова-на-Дону грузовиков, размещенная в разделе «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации. Ростовчанин Сергей С. Считает, что большегрузы разрушают транспортные артерии областного центра.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Большегрузы

«По дорогам, особенно в последнее время, стали часто попадаться перегруженные прицепы — щебневозы. Происходит разрушение дорожного покрытия. Предлагаю ограничить въезд такому виду транспорта. Пусть перевозят грузы малыми партиями», — предлагает горожанин.

По мнению автора инициативы, стоит также запретить движение крупногабаритного и малоскоростного транспорта (трактора) в часы пик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два года назад ростовские власти поделились намерением создать перехватывающие парковки, которые освободили бы город от большегрузов. Для реализации проекта необходимо было решить вопрос с возможностью предоставления земельных участков. Сообщалось, что первая стоянка за 34,5 млн рублей может появиться на улицей 1-й Луговой. С бизнес-идеей в 2016 году выступили представители компании «Международный Донской Порт».

Спустя два месяца появилась закупка, победитель которой к середине декабря 2016 года должен был создать первую перехватывающую парковку на конечной остановке «Александровка» за 3,5 млн рублей. Согласно техзаданию, парковка должна была вмещать 232 автомобиля.

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