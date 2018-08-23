Владимир, 23 августа, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 22 августа зарегистрировала региональную подгруппу по проведению референдума об увеличении пенсионного возраста. Как сообщили в пресс-службе избиркома, в нее вошли 110 человек. Ходатайство о регистрации подгруппы поступило 17 августа.

Георгий Березин ИА Красная Весна Что думает народ по поводу пенсионной реформы

Вопрос, который предложила инициативная группа, звучит так: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?». В избиркоме решили, что этот вопрос отвечает требованиям закона «О референдуме Российской Федерации».

Подгруппу создали местные общественники, в частности советник губернатора Владимирской области по связям с общественными организациями Юрий Чайковский. Отметим, что также зарегистрироваться планируют и члены владимирского отделения КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК согласовал сразу три заявки на проведение пенсионного референдума — от московского отделения КПРФ, от кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Теперь все они должны зарегистрировать региональные подгруппы минимум в половине регионов России.