Ижевск, 23 августа, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В Удмуртии воспитатель детского сада понесет уголовную ответственность за невнимательность на работе. 24-летней девушке придётся ответить перед законом за неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью трёхлетнего воспитанника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 23 августа.

Цитата из х/ф «Антихрист». Реж. Ларс фон Триер. 2009. Франция, Германия и др Падение из окна

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В каком именно дошкольном учреждении произошёл инцидент, не уточняется. По данным следствия, воспитатель собирала детей на прогулку. В это время один из детей залез на подоконник и выпал из открытого окна на бетонную отмостку. Трёхлетний мальчик получил черепно-мозговую травму.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 118 УК РФ ведут дознаватели Завьяловского межрайонного следственного отдела. Допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. В СКР полагают, что ребёнок пострадал из-за «отсутствия контроля» со стороны воспитателя.

«Подозреваемая полностью признала свою вину. За совершенное преступление предусмотрено наказание до одного года лишения свободы», — уточнили в следственном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагический случай произошёл в Ижевске год назад. В июле 2017 года из окна пятого этажа выпал пациент одной из больниц города. Мужчина скончался.