Оренбург, 23 августа, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области к эпидемическому сезону 2018−2019 годов планируется привить против гриппа 808 тыс. человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, вакцинация осуществляется за счет федерального бюджета. В ведомстве затруднились назвать сумму, заметив, что региону выделяются не денежные средства, а партии готовой вакцины.

(сс) dfuhlert Вакцинация

Процедуру вакцинации за бюджетный счёт будут проводить в отношении детей и взрослых, которые входят в уязвимые группы. Речь идёт, в частности, о дошкольниках, учащихся общеобразовательных учреждений и вузов, медицинских работников и педагогов, пенсионеров, беременных женщин, призывников, работников сферы обслуживания. Главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовано изыскать денежные средства на приобретение вакцин против гриппа для иммунизации в осенний период 2018 года граждан, которые не попадают в перечень лиц, которым положена прививка за счет федерального бюджета.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация лучше потратиться на вакцинацию, чем потом выделять деньги на больничный своим работникам, которые выйдут временно из строя по болезни. В период эпидемического подъема в трудовых коллективах заболеваемость составляет от 5% до 30%, приводя к серьезным экономическим последствиям для предприятий.

Добавим, в эпидсезоне 2017−2018 годов в Оренбургской области была отмечена умеренная интенсивность заболевания ОРВИ и гриппов. Такому результату способствовал небывалый объём вакцинации населения. Впервые в регионе прививку получило наибольшее количество населения — 842,8 тыс. человек, или 42,4% от численности населения. Не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения.