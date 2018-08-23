Ярославль, 23 августа, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Сотрудники следственного комитета России по Ярославской области изучают законность выдвижения на выборы депутатов областной думы кандидатов от партии «ПАРНАС». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник. По некоторым данным, по этому факту уже возбуждено уголовное дело. Однако в региональном СК эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Логотип ПАРНАСа

Заявление в следственный комитет о нарушениях написал кандидатов в депутаты от партии-конкурента. В нем говорится о фальсификации итогов голосования при выдвижении кандидатов на конференции регионального отделения партии. Такая конференция по закону должна предшествовать выдвижению и проходить в очной форме.

В самом ярославском отделении «ПАРНАСа» подтвержадют, что с их кандидатами уже беседовали сотрудники СК.

Следственный комитет связывался и вызывал вчера и позавчера на опрос наших кандидатов. Со мной лично никто не связывался. Я не знаю, если честно, возбуждено ли дело. Может и возбуждено. У меня таких данных нет. Скорее всего, это следственная проверка и она проводится с главной целью — возбуждения уголовного дела. Я не интересовался, что спрашивали следователи. Мне, серьезно, сейчас не до этого. У нас сейчас с утра до вечера происходят встречи с избирателями», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии Василий Цепенда.

Статья 142 Уголовного кодекса «Фальсификация избирательных документов, документов референдума» предполагает наказание в виде штрафа от ста до трехсот тысяч рублей, принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Также в областной суд подан иск кандидатом от партии «Патриоты России» о снятии списка «ПАРНАСа» на выборах в областную думу. Его рассмотрение назначено на 24 августа.