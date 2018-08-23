Москва, 23 августа, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, может быть мертв. Об этом рассказала РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.

Sam Antonio Photography Всё висит на волоске

По ее словам, родные бывшего офицера ГРУ не могут связаться с ним с конца июля текущего года, а в СМИ нет фотографий мужчины.

Племянница напомнила, что дочь Скрипаля Юля в конце июля говорила родственникам о том, что Сергей Скрипаль через три дня «сможет позвонить».

«Мы (родственники) ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына, — сказала собеседница агентства. —… При любой удобной возможности он бы ей позвонил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь с признаками отравления были обнаружены в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года.

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