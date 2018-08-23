Москва, 23 августа, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Москва не оставит без ответа включение американскими властями российских компаний и официальных лиц в «чёрные списки». Ответ российской стороны будет зеркальным, 23 августа заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По его словам, на сегодняшний день в американских «перечнях» находится около 450 ведущих российских структур в различных областях государственного устройства, а также множество предпринимателей и даже некоторые представители государственной власти.

«Мы будем, конечно, отвечать полностью зеркально», — подчеркнул Рябков, говоря о том, что российские «стоп-листы» также будут расширяться.

Кроме того, российский дипломат добавил, что «американцы должны перестать чувствовать себя безнаказанными».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что одним из видов возможного ответа на антироссийские санкции США может стать переход России на расчеты в национальных валютах.

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