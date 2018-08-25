Москва, 26 августа, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, в России и других странах постсоветского пространства отмечается День шахтёра. Праздник официально утвердили в СССР по инициативе министров угольной промышленности в 1947 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Основоположник «стахановского движения»

Имя Алексея Стаханова стало символом трудовых подвигов советской эпохи. Работая на одной из шахт Донбасса, шахтёр предложил использовать раздельный труд, чтобы повысить производительность. В ночь с 30 на 31 августа Стаханов вместе со своими коллегами установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, тем самым выполнив 14 норм. С тех пор в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение» и «работать по-стахановски».

Изобретатель скоростного проходческого комбайна

Новокузнецкий шахтёр Яков Гуменник стал прототипом главного героя художественного фильма «Человек с будущим». Конструктор-самоучка, Гуменник в 1952—1953 годах сконструировал комбайн для добычи угля в шахтах, который назвал ПКГ-1 (Проходческий комбайн Гуменника). После испытаний, которые показали хорошие результаты, Гипроуглемаш с участием Гуменника спроектировал усовершенствованные модели комбайна, которые впоследствии установили мировые рекорды по добыче угля.

Основатель скоростной подготовки выемочных полей

Павел Болотин работал на шахте в Прокопьевске. Проходческая бригада, возглавляемая Болотиным, прославилась в начале 1960-х годов тем, что впервые стала осуществлять комплексную скоростную подготовку выемочных полей. В апреле 1964 года бригада организовала проходку одновременно двух выработок по одному пласту — навстречу друг другу. За один месяц они прошли 1040 метров. При обычных темпах эта работа заняла бы 5−6 месяцев.

День шахтёра — не только праздник. В этот день вспоминают и тех, кто отдал шахтерскому делу свою жизнь. Поэтому праздничные мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам. В угледобывающих городах и районах День шахтёра является главным праздником и отмечается концертами и народными гуляниями.