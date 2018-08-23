Бишкек, 23 августа, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В рамках подготовки к совместным антитеррористическим учениям стран Содружества независимых государств (СНГ) в Киргизии прошел тренинг, на котором представители спецслужб стран СНГ учились выявлять «спящие» ячейки террористов. Об этом сообщает пресс-служба Антитеррористического центра СНГ.

Осиное гнездо

В ходе занятий участники тренинга «отрабатывали алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности «спящих» ячеек международных террористических организаций», отметили в пресс-службе.

Также представители спецслужб обсудили и проанализировали возможности информационных систем коллективного пользования, имеющихся в арсенале правоохранителей.

Напомним, в сентябре состоятся совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018».

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