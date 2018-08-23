В Симферополе объединяют школы, чтобы сократить их персонал
Симферополь, 23 августа, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Власти Симферополя реорганизуют школы путём их объединения. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.
«У нас стоит задача сделать школы больше и сократить управленческий персонал. Уже произошла реорганизация двух школ в микрорайоне Белы Куна: №23 и №33, они были объединены. Теперь это одно юридическое лицо с одним руководителем», — отметила специалист.
По словам Сухиной, реорганизация на учебный процесс не повлияет.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне министерство образования Крыма сообщило о продлении сроков лицензирования школ полуострова ещё на год, поскольку 10% образовательных учреждений требуются серьёзные материальные вложения для ремонта, а средств, выделенных в 2016 и 2017 годах, оказалось недостаточно.