Санкт-Петербург, 23 августа, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение молодого человека, который нанес смертельную травму пожилому охраннику Санкт-Петербургской Соборной мечети в апреле 2018 года. Об этом сообщили 23 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Как сообщало ИА REGNUM, днем 9 апреля из Соборной мечети был госпитализирован мужчина, 1947 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой височной области в состоянии комы. Врачи не смогли спасти его жизнь и на следующий день пострадавший скончался.

Вскоре сотрудниками полиции вблизи мечети был задержан 21-летний молодой человек, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Парню грозило до 15 лет лишения свободы.

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Как было установлено в ходе следствия и суда, обвиняемый нанес один удар ногой в область головы, от которого потерпевший упал с высоты собственного роста и ударился головой о каменное покрытие пола, получив смертельную травму. В суде обвиняемый не отрицал факт указанных событий.

При этом в суд были предоставлены сведения о наличии у подсудимого психического заболевания, в том числе в момент совершения преступного деяния.

В результате Петроградский районный суд Санкт-Петербурга освободил фигуранта дела от уголовной ответственности и отправил его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.