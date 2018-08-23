Нальчик, 23 августа, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Следственные органы ведут проверку по факту гибели альпиниста на Эльбрусе от удара молнии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Цитата из х/ф «Скалолаз». Реж. Ренни Харлин. 1993. США Альпинист над пропастью

Трагедия произошла 22 июля, во время восхождения на вершину супружеской пары из Брянска. В мужчину 1984 года рождения ударила молния, его жена 1993 года рождения почти не пострадала.

На помощь альпинистам отправились спасатели, однако спасти удалось только женщину — её супруг скончался во время транспортировки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.