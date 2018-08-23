Екатеринбург, 23 августа, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В Свердловской области Берёзовский городской суд ужесточил меру пресечения в отношении четвёртого подростка, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 20-летнему инвалиду, от которых он впоследствии скончался. В течение двух месяцев подросток будет находиться под домашним арестом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Keith Allison Арест

Рассмотрение ходатайства следственных органов началось ещё вчера, 22 августа, но в судебном заседании был объявлен перерыв.

Также 22 августа было принято решение в отношении ещё двух обвиняемых по данному делу. Оба они были оправлены на два месяца под арест.

Отметим, что ещё один ранее судимый фигурант уголовного дела был взят под стражу сразу после задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений возбуждено после того, как было обнаружено с признаками насильственной смерти тело 20-летнего местного жителя, имевшего инвалидность. По горячим следам были задержаны четверо подростков и 13-летняя девушка. Один из них был отправлен в изолятор, а остальные трое — под подписку о невыезде.

В отношении 13-летней девушки решается вопрос о помещении её в спецшколу.

Напомним, что 9 августа в Берёзовском группа подростков и девушка заманили в гаражный массив 20-летнего парня и устроили над ним жестокую расправу, при этом девушка снимала процесс избиения на видео. От полученных травм молодой человек скончался.

Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс, и местные жители были возмущены тем, что троих подростков после такого жестокого убийства отпустили на свободу. В городе 20 августа прошёл стихийный народный сход. В тот же день следственные органы ходатайствовали в суде об ужесточении меры пресечения в отношении отпущенных под подписку о невыезде обвиняемых.