Вашингтон, 23 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Руководство американской социальной сети Facebook с марта текущего года заблокировало более 400 приложений из-за опасений, связанных с утечкой данных пользователей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

spiegel.de Facebook

Так, с начала расследования компания изучила более тысячи приложений и удалило 400 из них, в том числе — myPersonalit, которым пользовались порядка 4 млн человек.

Также в заявлении рассказали и о нововведении: если в течение 90 дней пользователь не заходит в приложение, то оно не сможет получать информацию о нем.

Читайте также: Mail.ru Group получала от Facebook данные пользователей — CNN

Напомним, ранее Роскомнадзор направил в Facebook запрос с просьбой предоставить информацию о соглашениях социальной сети с производителями смартфонов, в частности Apple, Samsung и Microsoft.

Это связано с расследованием The New York Times, касающимся передачи Facebook доступа к персональным данным своих пользователей 60 производителям смартфонов с 2008 года.

Читайте подробнее: Роскомнадзор спросит с Facebook за утечку данных