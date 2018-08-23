Сургут, Югра, 23 августа, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Эпидемии энтеровирусного менингита в Сургуте не наблюдается. Данный диагноз подтверждён лишь у восьми жителей экономической столицы Югры. Все они прошли полный курс лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения ХМАО.

Cdc.gov Энтеровирус под электронным микроскопом

Трое из заболевших находятся в на стационарном лечении. Всего в период с 25 июня по 20 августа с подозрением на энтеровирусную инфекцию в медучреждения Сургута обратилось 90 человек. Из них у 22 заболевших диагноз не подтвердился, в 47 случаях была вирус выявлен и лишь у восьми подтверждён энтеровирусный менингит.

В департаменте здравоохранения ХМАО подчёркивают, что за аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 242 случая подтверждённой энтеровирусной инфекции.

Напомним, в Сургуте объявлен карантин по энтеровирусной инфекции в семи дошкольных учреждениях.

В управлении Роспотребнадзора по ХМАО пояснили, что энтеровирусная инфекция может протекать в виде ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, лице и в области рта, расстройства пищеварения, повышением температуры тела, слабости, головными и мышечными болями. Наибольшую опасность представляют тяжелые клинические формы с поражением нервной системы — такие как серозный энтеровирусный менингит.