Москва, 23 августа, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Говоря о том, что единственной вещью, которую он «сделал не так», была его победа на президентских выборах, президент США Дональд Трамп недалек от истины — если бы он их проиграл, многие огрехи его жизни и предвыборной кампании в вину ему не вменялись бы, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал свой единственный неправильной поступок — это победа на президентских выборах, потому что ожидалась победа «бесчестной Хиллари и демократов». Это то, о чём они забывают говорить в своей информкампании по разным штатам, написал Трамп.

Как сейчас они не вменяются Хиллари Клинтон — однако, до поры до времени. Трамп победил неспроста, и дело не в том, что он в отличие от демократов не «забыл провести предвыборную кампанию». Такова была воля значительной части тех, кто управляет американской политикой из-за кулис. Без их поддержки под столь мощным давлением, как то, что мы наблюдаем в последние полтора года, Трамп бы не продержался.

Он продержался. И, видимо, продержится ещё. На первый взгляд, кажется, что уж лучше бы он остался на весь срок: всё-таки и обещания улучшить отношения с нашей страной он давал, и какой-то контакт у Владимира Путина с ним установился…

Но установился ли? И не является ли вся возня вокруг Трампа и его связи с Россией, вокруг нашего «вмешательства» в выборы в США лишь предлогом для ранее планировавшегося усиления Вашингтоном давления на нашу страну? Ведь получается, что при Трампе в качестве президента наращивать и оправдывать это давление американскому истеблишменту оказалось проще.

К сожалению, хотя это было ясно как день и пять лет тому назад, отношения России и США будут и далее осложняться. В этих обстоятельствах продолжение внутриамериканской политической свары нам на пользу, и по мере сил надо её обострению способствовать.

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