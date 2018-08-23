Рим, 23 августа, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Сошедшие на итальянский берег мигранты с судна Diciotti будут последними принятыми в Италии. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини на своей странице в Twitter 23 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Италия — более не лагерь для беженцев в Европе. С моего позволения, после Diciotti не сойдет никто», — написал министр.

«Если кто-то хочет возбуждать расследование против меня — РАССЛЕДУЙТЕ. Я готов привести свои аргументы. Я отвечаю на мандат, который предоставили мне итальянцы 4 марта. Меня попросили о БЕЗОПАСНОСТИ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Сальвини дал разрешение на прием в итальянском порту Катания 29 несовершеннолетних мигрантов с патрульного судна Diciotti. Всего на его борту находились 177 человек.