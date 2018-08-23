Ярославль, 23 августа, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ не будет продлевать договор с директором Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова Юрием Итиным. Об этом сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра.

Volkovteatr.ru Юрий Итин

Юрий Итин сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу «Седьмой студии». 1 сентября истекает его трудовой договор.

«Врио директора уже давно является художественный руководитель Евгений Марчелли, который решает не только творческие, но и административные вопросы. Первого сентября заканчивается контракт у Юрия Итина, и дальнейшего будущего пока не видно. Скорее всего, все останется в прежнем режиме — руководить театром будем Евгений Марчелли, никаких намеков о новом директоре мы не получали», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра имени Волкова.

Должность директора театра не является выборной, новый руководитель будет назначен Министерством культуры.