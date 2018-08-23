Омск, 23 августа, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил о том, что со структурой регионального правительства нужно работать. Судя по всему, после сентябрьских выборов омским министрам следует ждать отставок.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Засидевшийся чиновник

О том, активны ли чиновники омских министерств, Александр Бурков рассказал в интервью газете Омского обкома КПРФ «Красный путь».

"Безусловно, до моего приезда у них (у чиновников омских министерств — прим. ИА REGNUM ) была более размеренная жизнь. Я придал работе быстрый темп, и многие не справляются. Мне важно другое — чтобы они сами работали, как институты, а не за них кто-то сверху решал. Чтобы они встречались с людьми и видели проблемы», — сказал врио губернатора.

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По его словам, в органы власти должна приходить «креативная, энергичная и прогрессивная» молодёжь.

Так что, судя по всему, в областном правительстве грядут отставки. Бурков отметил, что вопрос о реформировании регионального правительства будет рассматриваться осенью:

«Нужно ещё работать со структурой правительства. Я не хочу рубить шашкой с порога, нужно понять структуру экономики, какие ведомства нам нужны».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, справоросс Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области в октябре 2017 года, после того как ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года.

Выборы губернатора региона состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года. Помимо самовыдвиженца Буркова за пост главы региона поборются предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»), депутат городского совета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР), сотрудник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Анатолий Соловьёв (самовыдвижение).

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