Москва, 23 августа, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Прошедшая ночь с 22 на 23 августа стала в Москве самой холодной с середины июня. По данным центра «Фобос», минимальная температура опускалась до плюс 8,6 градуса.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Зуб на зуб не попадает

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«Так холодно в столице не было более двух месяцев, с 16 июня 2018 года», — говорят синоптики.

По области холоднее всего было в Михайловском, где столбики термометров опустились до + 3,4 градуса.

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В центре добавили, что на текущий момент средняя температура воздуха за прошедшие дни августа в Москве составляет +20°. Это больше чем на два градуса превышает норму. Теплее, чем в нынешний август в столице был последний месяц лета 2007 года (средняя температура составила +20,2°), август 1972 года (+20,6°) и августу 2010 года (+21,8°).

Как сообщало ИА REGNUM, самым жарким днём в Москве с начала лета стало 28 июля. Столбик термометра поднялся до отметки 30,7 градуса. Прежний максимум был отмечен 30 июня — тогда воздух прогрелся до 30,6 градуса. Абсолютный рекорд для 28 июля был зафиксирован в 2010 году, когда термометр показал 37,5 градуса.