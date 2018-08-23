Париж, 23 августа, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Франция поздравляет Имрана Кхана с избранием на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан и желает ему всяческих успехов в выполнении новых обязанностей, сообщает МИД Франции.

Chatham House Имран Кхан

«Пакистан и Франция имеют давние дружеские отношения, которые мы хотим и дальше развивать в рамках доверительного и конструктивного диалога по всем вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении.

Напомним, лидер центристской партии Пакистана Имран Кхан принёс присягу в качестве нового премьер-министра страны 18 августа.