Чебоксары, 23 августа, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Чувашии представители ОНФ считают небезопасным стадион «Спартак» в Чебоксарах, реконструкция которого проводилась с участием федеральных средств в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В ходе проверки обнаружены «серьёзные строительные дефекты», сообщили ИА REGNUM в региональном штабе народного фронта.

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В рамках Дня города Чебоксары на стадионе «Спартак», где прошла масштабная реконструкция, состоялся первый футбольный матч. По официальным данным, на соревнования пришли около 600 болельщиков, среди которых — дети и подростки. Общественники обращают внимание на «серьезные строительные недоделки» на западной трибуне, которые были выявлены накануне матча и о чём были уведомлены власти.

«Среди дефектов — значительный проем между реконструированной и нереконструированной частями трибун, над которым расположены ряды кресел; торчащие элементы арматуры; отсутствие перил и ограждений на лестницах и трибунах», — говорят в региональном штабе ОНФ.

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Сопредседатель Игорь Дорофеев недоумевает, как можно было принять объект «с такими грубейшими нарушениями». А если работы по реконструкции не завершены, то почему не были приняты меры безопасности.

«Очередной вопиющий случай в Чувашии, когда власти халатно и безответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей по контролю за завершением работ на значимом объекте и оперативно не отреагировали на тревожный сигнал общественности. Именно такое равнодушие приводит к случаям, аналогичным ситуации с завязшим в грязи на недавно благоустроенной детской площадке мальчике в городе Цивильск», — приводят общественники комментарий члена центрального штаба народного фронта Светланы Калининой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Чебоксарах в качестве тренировочной базы готовились две площадки — стадионы «Спартак» и «Олимпийский». На это выделялись федеральные средства. Ранее власти заявляли, что «Спартак» будет «чисто футбольным стадионом». Что касается «Олимпийского», функционал его использования будет значительно шире: стадион готов принимать легкоатлетические соревнования любого уровня.

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