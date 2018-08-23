Москва, 23 августа, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Письмо с просьбой о поддержке золотодобывающей промышленности Чукотского автономного округа направил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Роман Копин. Об этом пишут 23 августа «Ведомости».

Золото самородок

По сведениям издания, глава окружной администрации обеспокоен снижением золотодобычи в регионе, он связывает падение производства золота с истощением наиболее богатых месторождений «Купол» и «Двойное».

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Поскольку в Чукотском автономном округе есть большое количество перспективных с точки зрения добычи драгметалла объектов, губернатор просит федеральные власти увеличить госфинансирование изыскательских работ и облегчить лицензирование участков недр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа чукотский губернатор Роман Копин заявил президенту России Владимиру Путину о том, что региональные власти собираются снизить зависимость округа от добычи золота.

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