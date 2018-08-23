Москва, 28 апреля, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Телеканал «Россия 1» поменяет свою сетку после того, как общественность возмутилась премьерой комедии «Одесса», которая была запланирована на 2 мая. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Дмитрий Стешин.

«История с фильмом «Одесса» второго мая, разрешилась. Только что со мной связались коллеги с «России», там руководство схватилось за голову, сетку поменяют», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал анонсировал премьеру комедии «Одесса» режиссера Валерия Тодоровского, которая должна была состояться 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года нацисты и необандеровцы загнали противников госпереворота в Киеве в здание Дома профсоюзов и подожгли его. В результате погибли 48 человек, десятки пострадали.