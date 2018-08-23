Калуга, 23 августа, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Более 3 тыс. персональных поздравлений за подписью президента России Владимира Путина доставит «Почта России» ветеранам Великой Отечественной войны, 75 лет назад принимавшим участие в Курской битве. Как сообщила 23 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, среди получателей президентских поздравлений есть и жители Калужского региона, принимавшие участие в разгроме немецко-фашистских войск в боях на Курской дуге.

Почта России. Открытка с поздравлением за подписью президента России участникам Курской битвы

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На лицевой стороне президентской открытки изображена медаль «За отвагу». Оборотную сторону открытки украшают кадры фотохроники, датированные летом 1943 года, на которых изображено наступление советских войск на «Огненной дуге».

«Письма с поздравлениями президента Российской Федерации вручаются адресатам лично. В случае отсутствия ветеранов по указанным адресам «Почта России» будет уточнять адресные данные получателей и осуществлять повторную доставку», — сказала Ольга Строк.

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Напомним, продолжавшееся на протяжении практически двух месяцев сражение на Курской дуге, в котором приняли участие свыше одного миллиона человек, привело к коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 23 августа является Днём воинской славы России.