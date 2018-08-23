Пномпень, 23 августа, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что рассматривает возможность широкой амнистии для преступников, которые получат шанс исправить свои ошибки, сообщает 23 августа Associated Press.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США На свободе

Власти не уточнили кто конкретно может попасть под амнистию, однако велика вероятность, что она коснется политических оппонентов Хун Сена: политиков из 12 оппозиционных партий, обвиняемых в общественных беспорядках.

Напомним, ранее суд Камбоджи отказал в освобождении под залог лидеру оппозиции Кем Сокха, обвиняемому в государственной измене. Политик был арестован в 2017 года, а его партия была распущена.