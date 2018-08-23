Оренбург, 23 августа, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области депутатам четырёх фракций Законодательного собрания отказали в проведении пресс-конференции по итогам и поездки в Донбасс. Визит носил официальный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции «Справедливой России» Владимир Фролов.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Однако официальная поездка в итоге получила скандальный оттенок. Четыре депутата, Владимир Фролов, Андрей Рейзлер («Единая Россия»), Владимир Новиков (КПРФ) и Равиль Камалов (ЛДПР), вернулись с массой впечатлений от поездки и были намерены ими поделиться с журналистами, но наткнулись на барьер в лице Заксобрания.

Владимир Фролов, в частности, получил документ за подписью руководителя информационно-аналитического управления регионального парламента Дениса Минакова, где говорится о нецелесообразности проведения пресс-конференции, поскольку депутатская группа официально была командирована для работы в Ростовскую область. Кроме того, подготовка пресс-конференции в сжатые сроки не представляется возможной.

Получить оперативно комментарий у Дениса Минакова не удалось. Тем временем Фролов утверждает, что парламент официального делегировал депутатов в Донбасс. Командировочные же, действительно, были выданы до Ростова.

«В ноябре 2017 года Оренбуржье посетили депутаты Донецкой Народной Республики. Подписано соглашение о парламентском обмене делегациями, взаимоотношениях и так далее… Оренбургская делегация нанесла ответный визит. Поездка была согласована, поэтому я удивился ответу аппарата. Но я думаю, Грачёва(спикер Заксобрания Сергей Грачев — ИА REGNUM ) нет, он в Москве в Госдуме по обсуждению пенсионной реформы, а Димов (вице-спикер Заксобрания Олег Димов — ИА REGNUM ) на себя брать это не захотел. То есть они просто струсили. Хотя ничего такого здесь нет. Я вообще не понимаю позицию страусов. Чего головы прятать, когда мы там (в Донбассе) на телевидении выступили, и каждого из нас представляли. Чего прятаться? Чего бояться-то?», — недоумевает Владимир Фролов.

По его словам, теперь пресс-конференция уже и не состоится. Депутаты будут самостоятельно через СМИ и соцсети информировать о результатах поездки в Донбасс. Добавим, визит оренбургской делегации проходил с 14 по 17 августа.

Депутат Андрей Рейзлер признался, что у него двоякие впечатления. Окраины Донецка выглядят заброшенными и разгромленными.

«Можно сказать и то, что центр города и большая его часть находится в напряжении и достаточно подвешенном состоянии», — сказал он в эфире «Эха Москвы в Оренбурге».

Вместе с тем депутат заметил, что за четыре дня не услышал ни одного выстрела. Жизнь налаживается. Дороги в Донецке лучше, чем в Оренбурге. Местные депутаты интересовались законопроектами Оренбургской области, работой оренбургского парламента и выражали сочувствие в связи с арестом мэра Оренбурга. Напомним, главу города Евгения Арапова подозревают в коррупции. Он заключен под стражу.

Депутат Владимир Фролов со своей стороны отметил, что делегация встречалась с руководством Донецкой Народной Республики. Парламентарий поинтересовался, из каких регионов России официально направляли к ним депутатские делегации. Оказалось, что оренбуржцы были первыми.