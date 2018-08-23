Волгоград, 23 августа, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в Ольховском районе Волгоградской области погибли три ребенка. Возгорание произошло днем 22 августа. Сейчас по факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

12-летний мальчик и два его брата 11 лет находились дома одни. Около полудня старший брат заметил огонь. Он увидел, что огонь стремительно распространяется по дому, но не смог войти в здание, чтобы спасти братьев. Он же вызвал спасателей и позвал на помощь соседей, но спасти детей не удалось. Их тела были найдены во время тушения пожара.

В следственном управлении отметили, что семья была благополучной и не состояла на учете.