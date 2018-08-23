Вашингтон, 23 августа, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Крупнейший американский банк JPMorgan понизил прогноз курса европейской валюты на конец текущего года с $1,2 за один евро до $1,12, назвав 2018 год потерянным для евро, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как отметили аналитики JPMorgan, это связно с кризисом в странах с развивающейся экономикой, который оказал давление на европейскую валюту. Кроме того, полагают эксперты, после падения в первом квартале европейская экономика не показала уверенного восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля состоялась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Стороны пришли к согласию о прекращении торговой войны. По итогам встречи глава Белого дома объявил, что США и ЕС «вступают в новый период».

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