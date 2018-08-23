Чебоксары, 23 августа, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе неблагополучными регионами по высокопатогенному гриппу птиц остаются шесть регионов, в отношении трёх регионов статус не указан. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Mr TGT Птичий грипп (стилизация)

Ведомство провело регионализацию по гриппу птиц. По данным на 21 августа, в число благополучных регионов вошли Башкирия, Мордовия, Прикамье, Кировская область, Оренбуржье. Неблагополучными остаются Марий Эл, Татария, Удмуртия, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области. Не указан статус трёх регионов: Пензенской области, Самарской области и Чувашии, где карантин вводился соответственно в четырёх, восьми и девяти муниципалитетах.

Между тем в Чувашии, на которую уже указал ряд «соседей» как предполагаемый источник заражения (Татария, Удмуртия, Ульяновская и Нижегородская области), заявляют, что республика имеет статус «Благополучный регион с вакцинацией» по гриппу птиц. Исключением стали муниципалитеты, в которых регистрировалась вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Это Шумерля, Батыревский, Ибресинский, Козловский, Комсомольский, Красночетайский, Цивильский, Шумерлинский, Яльчикский районы: они имеют статус «Неблагополучный с вакцинацией».

«В настоящее время вакцинация против гриппа птиц на территории республики не проводится. Для профилактики и недопущения возникновения гриппа птиц Госветслужбой Чувашии в адрес департамента ветеринарии Минсельхоза России направлено письмо с просьбой рассмотрения на научно-техническом совете вопроса о вакцинации поголовья птицы на территории Чувашии», — говорят в минсельхозе Чувашии.

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