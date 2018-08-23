Благовещенск, 23 августа, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Обманутые дольщицы, голодавшие 15 суток у здания мэрии Благовещенска, прекратили голодовку. Власти Приамурья нашли способ, как решить их проблемы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Читайте также: «Нас выгнали с площади»: власти Приамурья наконец «заметили» дольщиков

«Мы сегодня прекратили голодовку. С нами встретилась заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко, которая сообщила, что найден способ решить нашу проблему. Нас включили в «порядок» по выделению 10% помещений для дольщиков в новых строящихся домах. Мы уже подписали документы. Этот «порядок» уже подписан врио губернатора Василием Орловым. Мне, как многодетной матери также предложили ещё одну программу помощи, по выплатам. Я написала заявление, Ольга Викторовна Лысенко заверила меня, что все будет в порядке. Другим женщинам тоже будет оказана помощь. Елене Богдановой, у которой несколько иная ситуация, нашли тоже способ помочь, у неё будет другая программа. Мы очень надеемся, что всё получится. Мы сегодня впервые за долгое время по-настоящему счастливы», — рассказала дольщица Виктория Глебова.

Как сообщало ИА REGNUM, обманутые дольщицы в Амурской области вышли на голодовку в связи с тем, что власти не решали их проблему, а те варианты решения, которые были предложены, не устраивали женщин. Дольщицы стали жертвами строительной компании «Городок» учредителями которой являлись бывшие депутаты — единороссы Городской думы Благовещенска. Власти Амурской области под руководством экс-губернатора Александра Козлова для помощи дольщикам разработали программу, которая, по сути, не решала социальную проблему по обеспечению людей жильем: областной бюджет гасил долги банкам по ипотеке, но жилья люди так и не получали, за исключением тех, дома которых находились в высокой степени готовности. Такое положение дел не устраивало многих обманутых дольщиков.