Москва, 23 августа, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-08», который был запущен 13 февраля 2018 года, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом 23 августа сообщили в головном научном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше.

Spaceflight1.nasa.gov Стыковка корабля «Прогресс» с МКС

От стыковочного узла российского служебного модуля «Звезда» корабль отделился в 05:16 по московскому времени. Через три минуты «Прогресс МС-08» был отведён на безопасное расстояние от орбитальной станции.

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Через неделю, 30 августа, «грузовик» будет сведён с орбиты и затоплен.

«Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдёт в 05:07 мск в несудоходном районе акватории Тихого океана», — говорится в сообщении ЦНИИмаш.

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«Прогресс МС-09» добрался до МКС за рекордное время

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур, успешно вывела грузовой корабль «Прогресс МС-08» на орбиту искусственного спутника Земли. Через несколько дней «грузовик» пристыковался к МКС. Добавим, что запуск «Прогресса» должен был состояться 11 февраля, и на тот же день была назначена стыковка с Международной космической станцией. Однако на старте автоматика заблокировала запуск двигателей.