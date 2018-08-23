Красноярск, 23 августа, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Красноярске 26 августа на площади у Большого концертного зала краевой филармонии сотоится благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям». Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве культуры, в концерте примут участие ведущие солисты мировых оперных сцен — Борислав Струлёв, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло,Хибла Герзмава,Айгуль Ахметшина.

Kremlin.ru Дмитрий Хворостовский

Уточняется, что мероприятие такого формата состоится в Красноярске впервые. Оно организовано семьёй и друзьями известного оперного певца Дмитрия Хворостовского при поддержке краевых властей.

Впервые благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям» прошёл в 2014 году в Москве, следующий — в 2015 году в Уфе. На помощь больным детям удалось собрать более 20 млн рублей. Организацией занимался Дмитрий Хворостовский.

После смерти оперного певца концерт решили организовать на родине Хворостовского — в Красноярске. Хворостовский «любил родной Красноярск за особый «сибирский дух», за широту и свободу земляков», подчеркнули в минкультуры.

Концерт пройдёт в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра. За пульт встанет друг Дмитрия Хворостовского дирижёр Константин Орбелян. Также в концертной программе примут участие солисты Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

Вход на площадь Мира будет свободным. А чтобы попасть в специально оборудованную гостевую зону прямо напротив сцены, нужно будет заплатить за входной билет. По словам организаторов, все собранные средства с продажи билетов перечислят в благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского. Деньги пойдут на помощь детям — подопечным «Русфонда» и красноярского благотворительного фонда «Счастливые дети».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, известный оперный певец Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни в ночь на 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин города и края.