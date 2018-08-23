Покров, Владимирская область, 23 августа, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Управление ФСИН по Владимирской области опровергло информацию о том, что несколько осужденных одной из колоний региона объявили голодовку. Опровержение было опубликовано на сайте управления 22 августа.

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР Протест заключённых

Ранее информацию о голодовке опубликовали правозащитники. По их данным, 13 августа семь заключенных колонии №2, которая находится в Покрове, объявили голодовку. Она якобы проводится в знак протеста против «систематических пыток, избиений и доведения до самоубийств, проводимых сотрудниками учреждения». При этом сотрудники учреждения якобы скрывают факт голодовки, запрещая встречи осужденных с родственниками и адвокатами.

В управлении ФСИН в ответ на обвинения заявили, что все осужденные принимают еду согласно распорядку дня. Более того, заключенные, которые фигурируют в письме правозащитников, не содержатся в указанной колонии.

«Распространяемая рядом СМИ информация о том, что якобы в ИК-2 УФСИН России по Владимирской области несколько осужденных 13.08.2018 объявили голодовку, не соответствует действительности. Осужденные принимают пищу согласно распорядку дня. Более того, указанные в материалах СМИ осужденные в ИК-2 УФСИН России по Владимирской области не содержатся», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Как же сообщало ИА REGNUM, ранее нарушения прав осужденных во владимирском СИЗО нашла прокуратура области. В результате рассмотрения уголовного дела об убийстве осужденного были возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников СИЗО-1 Владимира. Отметим, что ранее СУ СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту смерти от пневмонии заключенного в одной из колоний на территории региона. До этого в Брянской области было возбуждено уголовное дело об убийстве осужденного в колонии №6 — в совершении преступления подозревается сотрудник колонии.