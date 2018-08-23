Калуга, 23 августа, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность банды грабителей местных предпринимателей. Как сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, два участника преступной группы были установлены и задержаны полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В настоящее время фигурантам вменяется причастность к совершению двух эпизодов преступной деятельности. По данным ведомства, оба мужчины ранее уже были судимы.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограбление

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Так, по версии оперативников, в декабре 2017 года подозреваемые в подъезде одного из многоквартирных домов областного центра, применив насилие в отношении потерпевшего, забрали у него сумку с имуществом на общую сумму 82 тыс. рублей. Ещё одно разбойное нападение злоумышленники совершили в начале 2018 года. Тогда у своей жертвы, на которую они напали в подъезде одного из домов Калуги, грабители забрали ювелирные изделия на сумму 500 тысяч рублей.

Правоохранители полагают, что к нападениям на предпринимателей подозреваемые готовились заранее, предварительно установив маршруты их передвижения и убедившись в наличии у потерпевших ценных вещей.

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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». В настоящее время грабители взяты под стражу. Полиция проверяет их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в первом полугодии 2018 года, по данным регионального МВД, количество зарегистрированных разбоев сократилось на 23,3%, мошенничества — на 21,6%, краж — на 16%.