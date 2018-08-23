Бандар-Лампунг, Индонезия, 23 августа, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло на западном побережье провинции Лампунг, Индонезия, в четверг, 23 августа, в 10:01 по местному времени, сообщает Antaranews.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Сдвиг тектонических плит произошел в море на расстоянии 131 километра от западного побережья провинции Лампунг, на глубине 93 километра.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики полагает, что землетрясение случилось из-за сдвига Индо-Австралийской плиты, которая «проскользнула» под Евразийскую плиту.

Данные о разрушениях и возможных пострадавших еще не поступали.

Жителям Лампунга рекомендуется сохранять спокойствие и продолжать следить за поступающей информацией.