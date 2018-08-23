Киев, 23 августа, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Поздравительная телеграмма по случаю предстоящего 24 августа дня независимости Украины была направлена президентом США Дональдом Трампом украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В тексте поздравления сказано, что Соединённые Штаты «всегда будут поддерживать Украину, пока та защищает свой суверенитет и территориальную целостность». Кроме того, Дональд Трамп поздравил народ Украины с «необычайно мощной армией и растущей экономикой», а также порадовался за украинское «яркое гражданское общество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт назвал действия Украины по продаже авиадвигателей завода «Мотор Сич» Китаю «ударом в спину американских военно-морских сил».

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