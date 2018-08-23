Москва, 23 августа, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В сети высмеяли заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что он намерен сделать украинскую армию одной из самых сильных в Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Так, некоторые интернет-пользователи задались вопросом, зачем это надо делать, поскольку, по словам Порошенко, «она и так самая сильная».

«Он уже сколько раз говорил, что украинская армия и так уже «самая мощная в Европе»? Врал, получается?» — написала одна из девушек.

«Вот что водка с людьми делает», — отметил другой пользователь.

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Также в комментариях отмечают, что «только одному богу известно, сколько Порошенко продал военной техники по всему миру».

«И как он это собирается сделать? Выгонит своих алкашей и позовёт НАТОвских вояк?» — иронизирует интернет-пользователи.

Напомним, ранее 22 августа Порошенко, выступая на форуме ветеранов в Киеве, заявил, что армия Украины станет «одной из самых сильных в Европе». Он отметил, что Украина осуществляет полную перестройку всего сектора безопасности, в том числе Вооружённых сил, полностью под стандарты НАТО. При этом России он направил главный «месседж», который привёз с саммита Североатлантического альянса: «Вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства».

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